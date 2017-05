5 teste ginecologice importante pentru fiecare femeie

Vizita la medicul ginecolog creeaza un disconfort in cazul multor femei, dar daca medicul discuta deschis si ofera sfaturi importante pentru a va pastra sanatatea genitala, veti obtine o ingriire corespunzatoare fara a va crea tensiuni sau alte stari de panica, de aceea este bine sa alegeti medicul potrivit care sa va informeze cu privire la testele importante pe care trebuie sa le faceti frecvent pentru a va bucura de o sanatate genitala completa.

"Chiar si pentru femeile sanatoase, testele si examenele realizate la medicul ginecolog sunt foarte importante. Ele pot detecta probleme in faza incipienta, atunci cand sunt usor de tratat si va ajuta sa monitorizati o multitudine de probleme de sanatate", explica domnul doctor Silviu Istoc, medic primar obstetrica-ginecologie.

Iata care sunt cele mai importante 5 teste pe care orice femeie trebuie sa le faca frecvent, dupa sfaturile dr. Silviu Istoc!

1. Babes Papanicolau

Dupa ce au avut loc o multitudine de dezbateri cu privire la necesitatea unui examen pelvin, s-a ajuns la concluzia ca testul Papanicolau este necesar si trebuie realizat cel putin o data pe an de fiecare femeie, indiferent de varsta.

"Testul Babes Papanicolau consta in prelevarea de celule din colul uterin sau din zona vaginala, pentru a examina modificarile aparute dupa o anumita perioada de timp. Acest lucru ofera cele mai bune indicatii despre afectiuni genitale grave, precum cancerul. Papanicolau trebuie efectuat cel putin o data la trei ani, in cazul femeilor cu varsta de peste 30 de ani si cel putin o data pe an in cazul celor careau sub varsta de 30 de ani", afirma dr. Silviu Istoc.

2. Testul HPV

Aceasta problema genitala este atat de comuna, incat majoritatea barbatilor si femeilor active sexual pot fi infectate la un moment dat. Virusul papilloma este responsabil pentru majoritatea cancerelor cervicale, dar si pentru prezenta celulelor pre-canceroase de pe colul uterin. Daca va aflati la varsta de peste 30 de ani si aveti HPV, un test de specialitate poate arata cu exactitate detalii importante, deoarece unele tulpini pot cauza cancer de col uterin, altele pot provoca condiloame genitale si exista cateva care nu au niciun simptom.

Cum alegem jucariile pentru copii, in functie de varsta

„In urma cercetarilor efectuate s-a demonstrat ca femeile din grupa de varsta pana in 30 de ani au o sansa in plus de a scapa de aceste celule anormale. Corpul are o mare capacitate de vindecare si de inlaturare a virusului. Pentru a preveni si a monitoriza aceste probleme ginecologice, este indicat sa se efectueze teste speciale periodic”, spune dr. Silviu Istoc.

3. Teste HIV

Bolile cu transmitere sexuala sunt frecvent intalnite in cazul persoanelor care nu se protejeaza si neglijeaza sanatatea genitala. Insa, pe langa acest aspect, exista multe alte sanse de infectare, in afara de contactul sexual, ceea ce ar trebui sa ne faca sa fim mult mai precauti si mai atenti.

"Chiar daca partenerul este acelasi, realizarea unor teste speciale in mod frecvent pot depista o astfel de infectare la care nu v-ati fi asteptat. Ii incurajez pe toti pacientii mei sa realizeze acest test de sange, pentru ca este foarte important pentru sanatatea lor si a celor din jur", completeaza dr. Silviu Istoc.

4. Mamografii

Fiecare femeie ar trebui sa stie ce se intampla cu corpul ei sau sa simta atunci cand au loc schimbari la nivelul corpului lor. Auto-examinarea este necesara pentru a verifica lunar sanii in cazul unor modificari, cum ar fi noduli. Partenerul de viata poate observa, de asemenea diferente aparute la nivelul sanilor.

"Le incurajez pe pacientele mele, ca la o saptamana dupa inceperea menstruatiei, sa verifice starea sanilor si sa observe daca au aparut modificari la nivelul acestora. Nodulii se pot simti prin palparea sanilor, chiar daca acestia sunt de dimensiuni mai mici. In orice caz, chiar daca se sesizeaza modificari, chiar daca totul pare normal, este bine ca orice femeie sa faca frecvent mamografii pentru a controla starea de sanatate", explica dr. Silviu Istoc.

5. Teste de fertilitate

Daca aveti peste 30 de ani si doriti sa ramaneti insarcinata, este foarte important sa realizati teste speciale pentru a va controla sanatatea genitala si fertilitatea. Ambii parteneri, femeia si barbatul, trebuie sa mearga la medicul ginecolog pentru a li se evalua fertilitatea si starea de sanatate inainte de conceptie.

"O treime cazurile de infertilitate sunt intalnite la femei, o treime la barbati si o treime reprezinta cazurile in care motivul este necunoscut si se poate remedia sau nu. Un cuplu fertil ar trebui sa incerce conceptia timp de un an si jumatate, iar in cazul in care aceasta nu se realizeaza, este necesar sa se realizeze teste speciale", spune dr. Silviu Istoc.

Dr. Silviu Istoc este medic primar Obstetrica-Ginecologie la Spitalul Medicover, in cadrul Departamentului de Medicina Materno-fetala si Chirurgie Ginecologica Minim Invaziva si la Clinica ProVita. Mai multe detalii puteti citi pe www.dristoc.ro si pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/DrSilviuIstoc.