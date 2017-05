Trucuri de machiaj pentru pielea palida - alba

Pielea cu o tenta palida sau tenul de un alb imaculat are nevoie de un machiaj special, care sa accentueze in mod armonios trasaturile chipului fara sa inspire vulgaritate sau interventii prea insistente. Iata cateva trucuri de machiaj pentru pielea deschisa la culoare, care te vor ajuta sa-ti pui in valoare frumusetea fara sa gresesti.





Aplicarea fondului de ten

Acoperirea imperfectiunilor fetei este primul pas al oricarui tip de machiaj, iar in cazul tenului palid este necesar sa te concentrezi pe atenuarea aspectului frecvent de roseata. Un baton corector galben in cea mai deschisa nuanta te va ajuta ascunzi micile probleme ale tenului.



Aplica apoi o crema cu factor de protectie impotriva radiatiilor solare, intrucat pielea translucida este predispusa la imbatranire prematura si arsuri solare.



Alege un fond de ten lichid, cu putere cat mai redusa de acoperire si cu o culoare compatibila cu tonul pielii, altfel risti ca in urma aplicarii sa obtii un efect neplacut de masca.



Pentru a finisa machiajul tenului, foloseste un anticearcan cu doua nuante mai deschis decat fondul de ten, mai ales daca pielea de sub ochi permite vaselor de sange sa fie vizibile.

Foloseste fard de obraz in nuante naturale

Fardurile de obraz sub forma de crema, in nuante foarte naturale si delicate de roz pal sau piersica, sunt optiunile ideale pentru tine. Evita culorile puternice, pentru ca vor face nota contrastanta cu tenul.

Fard de pleoape in culori discrete

Specialistii iti recomanda sa folosesti, pe langa culorile pale si discrete, nuante vii de gri, albastru, maro sau verde.



Ai grija ca intensitatea culorii sa nu fie prea evidenta, pentru ca nu va contrasta in mod estetic pe fondul tau natural deschis.

Evita creionul dermatograf negru

Creionul dermatograf maron te poate pune in valoare mai eficient decat unul negru-intens. Acelasi lucru este valabil si pentru rimel sau tusul de ochi.

Rujul nu trebuie sa fie prea puternic

Pentru evenimentele din timpul zilei, luciul de buze roz, coral, piersica sau de culoarea strugurelui copt iti flateaza in mod deosebit aspectul natural. Seara, poti purta un ruj rosu aprins sau orice alta nuanta inchisa si indrazneata, intrucat niciun tip de piele nu este mai potrivit pentru senzualele culori decat al tau.

