Mit demontat: De ce bebelusul Nu trebuie sa poarte caciula in casa

Este sau nu bine sa ii pui bebelusului caciula pe cap in casa? Cu ani in urma, mai ales in mediul rural nu exista aceasta intrebare. Purtatul caciulii in casa era obligatoriu.

Acum, mai exista maternitati unde nou-nascutii poarta caciula, desi in cele mai multe dintre spitale se acopera doar capetele bebelusilor prematuri sau a celor cu o greutate mica la nastere.

Bebelusii sanatosi, care au fost nascuti natural, nu trebuie sa poarte caciulite in casa. Nici medicii nu recomanda folosirea acestui accesoriu in casa.

La nastere, bebelusii ies de la temperatura de 37,7 grade Celsius intr-un mediu mult mai rece. Din cauza evaporarii lichidului amniotic, dar si din cauza contactului cu suprafete mai reci temperatura corpului le scade cu 2 grade. Din acest motiv, in unele maternitati se practica infasarea, iar capul micutului este acoperit cu caciula.

Nu ar mai fi necesara aceasta practica, daca imediat dupa nastere ar exista contactul piele pe piele, fiind cea mai buna modalitate ca bebelusii sa-si regleze temperatura corpului. In timpul contactului cutanat, temperatura bebelusului ajunge la optim.

De ce bebelusul nu trebuie sa poarte caciula in casa

In realitate, purtate in casa, caciulitele fac mai mult rau decat bine! Caciula nu aduce niciun beneficiu suplimentar, ba din contra, ar putea contribui la supraincalzirea nou-nascutului.

Caciula pe cap in casa ii anihileaza mare parte din miros

Mirosul bebelusului este cunoscut drept cel mai frumos miros cu putinta. Biologic, mamele si copiii lor sunt programati sa se recunoasca dupa miros. Nu degeaba, dupa ce nasc, mamele isi miros instinctiv copiii: in acel moment se declanseaza un val masiv de oxitocina, un hormon cu rol extrem de important in alaptare si in mentinerea lactatiei. Iar purtarea caciulitei pe capul bebelusului creeaza o bariera intre pielea acestuia si mama, blocand astfel tocmai acest miros minunat care declansaza o stare de bine.

Creste riscul de hipertermie

Purtarea caciulitei in casa poate creste riscul de hipertermie, o conditie medicala care poate pune in pericol viata bebelusului.

Micutii au o capacitate scazuta de pierdere a caldurii, motiv pentru care un bebelus imbracat prea gros se poate supraincalzi, iar lucrurile pot degenera in asfixiere sau sindromul mortii subite la sugari.

Nici macar dupa baie nu e necesara acoperirea capului bebelusilor. Daca sta intr-un mediu in care temperatura este de 23-24 de grade Celsius, bebelusul nu are nevoie de accesorii suplimentare pentru a-l incalzi.