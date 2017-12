Varicela in sarcina: iata ce se intampla cu copilul din pantece!

Daca ati avut varicela inainte de sarcina, sunteti, cel mai probabil, imuna. La fel se intampla si in cazul in care ati fost vaccinate in trecut. Insa, in caz contrar va trebui sa va luati masuri de precautie pentru a nu contracta acest virus in timpul sarcinii.

„Daca femeia insarcinata nu este imuna si poate lua foarte usor varicela, daca sta in preajma unei persoane purtatoare. Se poate afla starea sistemului imunitar printr-un simplu test de sange, in cazul in care vreti sa fiti sigura ca sunteti imuna la varicela”, spune dr. Silviu Istoc, medic primar obstetrica-ginecologie.

Efectele varicele asupra copilului din pantece

Daca aveti varicela in timpul primului sau celui de-al doilea trimestru de sarcina, exista un risc mic (mai putin de 2%), ca sindromul varicelei congenitale sa fie transmis la copil. Riscul este mai mare daca face varicela intre saptamanile 13 si 20 de sarcina.

Sindromul varicelei congenitale se caracterizeaza prin malformatii congenitale, cel mai frecvent cicatrici de piele, membre malformate, probleme neurologice (cum ar fi dizabilitate intelectuala) si probleme de vedere. Un copil cu CVS nu se dezvolta corespunzator in uter si sufera de crize precum dizabilitati fizice si mentale de dezvoltare. Infectia poate creste riscul de avort spontan si, de asemenea, de decesul pruncului.

Ce se intampla in corpul femeii insarcinate care are varicela?

Daca faceti varicela la inceputul sarcinii copilul va fi, cel mai probabil, bine, deoarece la aproximativ cinci zile dupa vindecarea de varicela, organismul produce anticorpi la acest virus si trec pe la copil prin placenta.

Momentul cel mai riscant de vindecare este inainte de nastere cu 2-5 zile, deoarece in acest interval de timp, copilul este expus virusului, dar nu are timp sa primeasca anticorpi. In acest caz, exista un risc ridicat (estimat la 17-30%) ca va dezvolta varicela neonatala, care poate pune in pericol viata copilului, mai ales daca este lasata netratata.

Actionarea impotriva varicelei in sarcina

Daca incepeti sa credeti ca aveti simptome de varicela, apelati la medical ginecolog imediat ce sesizati primele semne. Aveti grija sa nu intrati in contact si cu alte femei insarcinate, inainte de vizita la medicul dumneavoastra, intrucat le puteti infecta si pe ele.

Daca aveti varicela, specialistul va va oferi un medicament antiviral. De asemenea, pot aparea simptome severe, cum ar fi probleme de respiratie sau dureri in piept. Chiar daca simptomele dumneavoastra sunt relative usoare, este bine sa stati sub supravegherea medicului o perioada, pana va vindecati.

Dr. Silviu Istoc este medic primar Obstetrica-Ginecologie la Spitalul Medicover, in cadrul Departamentului de Medicina Materno-fetala si Chirurgie Ginecologica Minim Invaziva si la Clinica ProVita. Mai multe detalii puteti citi pe www.dristoc.ro si pe pagina de Facebook.

