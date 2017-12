Dintii copilului sunt expusi multor factori nocivi, in special alimentatiei necorespunzatoare, excesului de zahar din dulciurile consumate frecvent, dar si micilor accidente care pot traumatiza suprafata acestora, precum cazaturile, loviturile etc.

Dr. Andra Custura, medic stomatolog la cabinetul Andra Smile, ne dezvaluie care sunt cei mai importanti pasi de care trebuie sa tinem cont pentru a preveni problemele dentare ale copiilor.

7 sfaturi pentru sanatatea orala a copilului

1. Duceti-va copilul la control

Copilul ar trebui sa viziteze un medic dentist inca din primele zile de nastere. Ingrijirea preventiva timpurie economiseste bani pe termen lung! Un raport de specialitate arata ca costurile de ingrijire dentara sunt cu aproape 40% mai mici, pentru copiii care merg la dentist de la varste mici.

2. Instruiti-va copilul sa-si ingrijeasca dantura

Periajul este crucial chiar de la primii dinti aparuti. Inainte ca cel mic sa aiba dinti, ii puteti peria usor gingiile. Folositi apa pe o periuta de dinti special conceputa pentru masarea gingiilor copiilor sau curatati-le cu un prosop moale. Cand apar dintii bebelusului, periati-i de doua ori pe zi, cu o periuta de dinti pentru sugari si pasta de dinti fluorurata.

Medicul stomatolog va poate sugera cand copilul ar trebui sa inceapa sa foloseasca apa de gura. Va trebui sa astepte pana cand el o sa stie cum sa o scuipe afara, pentru a evita inghitirea.

3. Limitati-le consumul de bauturi dulci

Multi parinti cred ca sucul este o alegere sanatoasa pentru o bautura zilnica, insa acesta poate duce la aparitia cariilor dentare. Limitati consumul unor astfel de bauturi si oferiti-i copilului nu mai mult de 40 ml de suc 100% de fructe pe zi.

4. Luati-le suzeta dupa varsta de 2-3 ani

Exista o multime de motive bune pentru a lasa copilul sa foloseasca suzeta, dar pe termen lung, aceasta poate afecta modul in care dintii se vor alinia pe viitor. Suzeta poate schimba, de asemenea, forma gurii. Discutati cu medicul stomatolog daca cel mic inca nu a lasat suzeta.

5. Ferit-i de medicamente dulci

Medicamentele pentru copii pot fi aromate si cu zahar. In cazul in care se lipesc pe dinti, sansa de aparitie a cariilor creste. Antibioticele si unele medicamente de astm pot provoca o suprainfectie, ceea ce poate duce la o infectie fungica numita candidoza orala. Discutati cu medicul dentist despre cat de des ar trebui ca cel mic sa-si perie dintii daca este sub un astfel de tratament.

6. Obisnuiti-i sa isi curete dintii corespunzator

In cazul in care copilul face un tam-tam atunci cand vine vorba de curatarea dintilor, ata dentara sau clatirea gurii, nu-l lasati sa evite aceste etape.

Iata cateva sfaturi pentru a convinge copilul reticent sa se spele pe dinti singur sau sa colaboreze in cazul in care il ajutati:

Fiti rabdator. Copiii pot incepe spalatul pe dinti cu ajutorul unui adult in jurul varstei de 2-3 ani. Dar ei nu sunt gata sa-si igienizeze dintii singuri pana in jurul varstei de 6 ani.

Nu asteptati pana tarziu in timpul zilei. In cazul in care copilul este obosit, s-ar putea sa fie mult mai reticent in ceea ce priveste curatarea dintilor. Deci, incepeti procedura inainte de a fi prea aproape de ora de culcare.

Lasati copilul sa aleaga pasta de dinti. Sunt game diferite de pasta de dinti pentru copii din care acestia isi pot alege una care sa ii atraga, pentru a o folosi la perierea dintilor.

Motivati-l. Un copil isi va curate dintii cu zambetul pe buze daca va primi in schimb laude, diferite obiecte, stelute aurii sau bile albe. De asemenea, atunci cand isi periaza dintii in grup, pot fi mai receptive si vor lua exemplul celorlalti.

