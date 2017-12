5 intrebari importante despre recoltarea de celule stem

Recoltarea celulelor stem la nastere este deja cunoscuta in intreaga lume, nemaifiind un secret pentru medicina secolului XXI. Procedura de recoltare este una simpla si nu implica niciun fel de risc pentru mama sau pentru bebelus.

Parintii ar trebui sa opteze pentru recoltarea de celule stem la nastere, intrucat acestea sunt garantia faptului ca cel mic nu va avea neplaceri medicale de-a lungul vietii si ca, astfel, viata de familie va fi presarata cu momente frumoase.

Specialistii Baby Stem va raspund la cele mai importante intrebari legate de celulele stem

1. Ce este „sangele extras din cordonul ombilical”?

Sangele extras din cordonul ombilical contine celule stem care, odata recoltate, pot fi criogenizate si utilizate in tratarea a peste 85 de boli grave. Inainte de a fi descoperite efectele extraordinare ale celulelor stem, placenta si cordonul ombilical erau considerate deseuri si erau aruncate, fara a reprezenta niciun interes.

2. Care este procesul de recoltare al celulelor stem?

Celulele stem se recolteaza dupa nastere, imediat dupa expulzarea fatului sau dupa scoaterea acestuia din uterul mamei de catre medici, in functie de tipul de nastere pentru care a optat proaspata mamica. Recoltarea celulelor stem se face din cordonul ombilical al nou – nascutului. Ideea recoltarii ar trebui sa fie o decizie pe care o iau toti proaspetii parinti, deoarece ele sunt garantia ca bebelusul va duce o viata linistita, fara incidente medicale grave, intrucat celulele stem pot fi folosite in cazul multor boli grave.

Baby Stem este partener Seracell in Romania si ofera servicii de procesare si depozitare a celulelor stem.

3. Cat dureaza recoltarea?

Recoltarea celulelor stem este o procedura medicala care nu prezinta riscuri pentru proaspata mamica sau pentru bebelus si dureaza intre treizeci de secunde si doua minute, de la caz, la caz. Aceasta procedura poate fi realizata in cazul nasterilor naturale, a operatiei de cezariana, a nasterii premature sau a sarcinii gemelare/multiple.

4. Care este momentul ideal pentru clamparea cordonului ombilical?

Clamparea corecta a cordonului ombilical in timpul recoltarii de celule stem este foarte importanta si ar trebui, conform medicilor, intarziata doua minute pentru a preveni anemia in primele luni de viata ale bebelusului.

Taierea cordonului ombilical este, de asemenea importanta, deoarece o taiere prea rapida a acestuia va conduce la reducerea cantitatii de sange care este transferata de la mama la nou-nascut, afectand astfel depozitele de fier din organismul bebelusului.

Astfel, specialistii Baby Stem recomanda ca aceasta clampare a cordonului ombilical sa fie facuta dupa doua minute, astfel incat sa poata fi recoltate cu succes celulele stem din cordon.

Grija pentru sanatatea celui mic este, pentru parinti, asemeni unui drum cu un singur sens, nefiind o cale de intoarcere, nicidecum. Recoltarea celulelor stem ar trebui sa fie o optiune pentru fiecare parinte care isi doreste ca micutul lui sa aiba parte de o viata fara incidente medicale grave. Baby Stem este partener Seracell in Romania si ofera servicii de procesare si depozitare a celulelor stem, la cele mai inalte standarde.

Seracell dispune de patru laboratoare extrem de bine dotate, astfel ca sangele din cordonul ombilical este stocat in sase esantioane: trei esantioane principale, ce pot fi folosite individual in cazul tratamentelor cu celule stem si trei mini esantioane destinate testelor de compatibilitate, testelor ADN sau pentru identificarea malformatiilor genetice ale celulelor stem.

5. Cum pot fi folosite celulele stem?

Inca de la jumatatea anilor `70, celulele stem au fost folosite in tratarea unor afectiuni precum leucemii, limfoame, in domeniul medicinei regenerative, terapia cu celule stem fiind, in ziua de azi, din ce in ce mai utilizata.

In prezent, exista peste 85 de boli ce pot fi tratate cu ajutorul celulelor stem, printre cele mai des intalnite fiind: diverse tipuri de leucemie, diverse tipuri de cancer, boli autoimune, etc.

O fetita in varsta de un an a beneficiat de un transplant autolog de celule stem. In vederea efectuarii transplantului, Seracell a eliberat sangele din cordonul ombilical, pe care parintii fetei au ales sa il stocheze la banca de celule stem. Astfel, transplantul s-a efectuat la renumita Universitate Duke din Dirham, Carolina de Nord/ Statele Unite ale Americii.

Deoarece celulele stem din sangele din cordonul ombilical au fost depozitate in doua pungi separate, medicii de la Universitatea Duke au avut posibilitatea de a utiliza doar una dintre aceste pungi cu celule stem pentru primul transplant, urmand ca ei sa aiba, in continuare, o optiune suplimentara, pentru un nou tratament.

Datorita laboratoarelor performante, dar si a camerelor sterile special dotate, Seracell este una dintre putinele banci de celule stem care a obtinut doua dintre cele mai importante acreditari, GMP (Gad Manufacturand Practice) si JACIE.

Baby Stem aduce in Romania calitatea serviciilor germane, in ceea ce priveste recoltarea si procesarea de celule stem. Pentru mai multe detalii, vizitati Babystem.ro.

