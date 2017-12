De ce nu e rusinea un instrument util in educarea copiilor

Sa faci copilul de rusine, sa il faci sa se simta prost pentru o greseala pe care a comis-o, a devenit o tendinta nefericita in materie de educatie parentala. In vreme ce parintii pot avea impresia ca le ofera copiilor o lectie, in realitate, sentimentul de rusine este, cel mai adesea, departe de a fi de ajutor.

Rusinea poate starni in copil sentimentul ca este incapabil, ca este singur si poate ajunge sa il descurajeze. Toate acestea au potentialul de a determina un comportament si mai negativ. Rolul parintelui este de a-l ajuta pe copil sa creasca, sa se dezvolte in sens pozitiv, nu de a-l darama psihic.

"Sa iti fie rusine! Rad copiii de tine." Auzim adesea rostite aceste vorbe, dar oare au ele rolul de a-l educa pe copil si de a-l determina sa isi schimbe comportamentul?

Rusinea si umilinta exact asta il invata pe copil: rusine si umilinta!

Copiii care ii bat sau ii fac de ras pe alti copii au experimentat, de regula, aceleasi comportamente din partea parintilor, a tutorilor sau a fratilor lor. "Lectiile" obtinute prin intermediul rusinii perpetueaza ciclul rusine, umilinta, agresiune.

Rusinea si umilirea duc la sentimente negative si la o lipsa de autorespect

Studiile arata ca pedeapsa (inclusiv tactica unor parinti de a-l face de rusine pe copil si chiar de a-l lovi) nu va conduce la rezultate benefice pe termen lung. Din contra, pedepsele pot avea un impact negativ asupra stimei de sine a unui copil, asupra increderii si a bunastarii generale.

Rusinea duce la pierderea respectului copiilor fata de parinti

Pentru ca un copil sa creasca sanatos, sentimentele de incredere reciproca, de respect si de iubire sunt vitale.

Rusinea nu ii ajuta pe copii sa deprinda valori pozitive, cum ar fi parerea de rau, lucrul in echipa sau cooperarea. Un copil care este fortat sa poarte stigmatul lui: "Eu fur; nu poti avea incredere in mine" nu va invata ca nu trebuie sa mai fure.

Parintii trebuie sa evite tacticile care le induc copiilor rusine, vinovatie, care ii ranesc

Sa nu utilizeze semne publice prin care sa ii faca de ras, cum ar fi tinute specifice sau sa publice fotografii pe site-urile de socializare insotite de comentarii, drept pedeapsa pentru "comportamentul rau". Ei pot, in schimb, sa le induca celor mici incredere in propriile forte. Mai mult decat atat, alegand alternative pozitive si exemple din viata reala, parintii le pot ajusta comportamentul copiilor.

Fiecare copil, in procesul de crestere, va face greseli

Acest lucru este vital pentru procesul de invatare. In loc de rusine sau umilinta, parintii trebuie sa faca un efort si sa ii invete pe copii sa se implice si sa descopere adevarata valoare din spatele actiunilor lor.

Solutii creative de parenting, care sunt blande, utile si menite sa aduca intr-adevar o schimbare, sunt numeroase. Necesita ceva mai mult efort, insa aduc rezultatul scontat. E necesar sa ne cunoastem copiii, sa pastram un dialog deschis cu ei, sa ii ascultam cu atentie, sa fim prezenti in viata lor si mereu gata sa le oferim o incurajare. Trebuie sa ii facem sa inteleaga ca sunt capabili sa faca lucruri bune.

Disciplina care sprijina cresterea responsabila, sanatoasa nu inseamna sa il faci de ras pe copil, sa ii pretinzi respect fara sa i-l acorzi la randul tau, sa il infurii. Scopul real al disciplinei este de a-i ghida pe copii si de a-i ajuta sa se indrepte pe drumul cel bun, atunci cand prezinta derapaje de comportament.

Care sunt alternativele

In locul pedepselor, poti alege sa te implici alaturi de copil in diverse activitati educative. Spre exemplu, puteti merge impreuna la un adapost pentru animale, la un centru de ingrijire a batranilor. Puteti scrie o scrisoare in care sa isi ceara scuze, explicand cum isi va indrepta greseala. Puteti citi carti cu mesaje pozitive. De asemenea, ii poti oferi o a doua sansa. Intreaba-l pe copil cum crede el ca se poate rezolva problema. Prezinta-i modele pozitive printre cunoscuti si nu numai.

Modelarea comportamentului pozitiv este incredibil de contagioasa. Bunatate da nastere la bunatate, respectul aduce cu sine respect.

Citeste si despre:

Cum ajuti copilul sa nu se mai rusineze

Nu glumi pe seama copilului tau!

Cum sa intelegi sensibilitatea emotionala a copilului tau

Pentru mai multe articole interesante, urmareste-ne pe pagina de Facebook Copilul.ro